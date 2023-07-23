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        Seyyar tezgahında gözleme ve lahmacun satarak 31 yıldır evinin geçimini sağlıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:22
        Seyyar tezgahında gözleme ve lahmacun satarak 31 yıldır evinin geçimini sağlıyor

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde el emeğiyle yaptığı gözleme ve lahmacunları seyyar tezgahında satışa sunan Muzaffer Açıkgöz, 31 yıldır çarşı pazar dolaşıp evine ekmek götürmek için çalışıyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası 65 yaşındaki Açıkgöz, 31 yıl önce başladığı seyyar satıcılığı haftanın 6 günü otobüsle 14 kilometre uzaklıktaki Alaplı'ya gelerek sürdürüyor.

        El emeğiyle yaptığı gözleme ve lahmacunları seyyar tezgahında müşterilerine sunan Açıkgöz, mesaisini bitirdikten sonra ekmek teknesini güvenli yere bırakarak yeniden yaşadığı ilçeye dönüyor.

        Tezgahtan kazandığı gelirle şimdiye kadar 5 çocuğunu okutup evlendiren Açıkgöz, emekli olsa da sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

        - "Gençler iş bulamıyorsa bu tür işleri yapsınlar"

        Muzaffer Açıkgöz, AA muhabirine, 7 yıl önce emekli olduğunu, çocuklarını bu işten kazandığı parayla okuttuğunu söyledi.

        Köylere de lahmacun servisi yaptığını anlatan Açıkgöz, "Köyden gelip lahmacun alan müşterilerim var. Günlük ekmek paramızı çıkarıyoruz. Kimsenin kalbini kırmamak gerekiyor. Memnun olmayan bir müşteriyle 10 müşteri kaybedersin." dedi.

        Açıkgöz, gençlerin zamanlarını boşa harcamamaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "İş bulamıyorlarsa bu tür işleri yapsınlar. Ben bu işi yapmasam gidip ayakkabı boyar, yine ekmek paramı çıkarırdım. Kahvehaneye gitmem, kötü bir alışkanlığım yok. En küçük oğlum üniversiteyi bitirdi, Amerika'da yaşıyor, aynı zamanda hafız. Diğer çocuklarımın hepsi de çalışıyor."

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