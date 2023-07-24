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        Zonguldak'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:07
        Zonguldak'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Devrek Belediyesi İtfaiye Amirliği mevkisinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 T 4012 plakalı taksi, Şaban Ü. (70) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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