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        Zonguldak'ta sağlık çalışanının darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 22:26
        Zonguldak'ta sağlık çalışanının darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oğlunu hastaneye getiren bir kişinin tartıştığı sağlık çalışanını darp ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Müftü Mahallesi'nde özel bir hastanenin acil servisine oğlunu getiren S.A, yapılan bir uygulama ile ilgili hastane çalışanı C.T. ile görüştü.

        İkili arasında başlayan tartışmanın ardından sağlık çalışanını hastanenin önüne çağıran S.A, bir süre konuştuğu C.T'yi yumrukla darp etti.

        Kavga, hastane önünde bulunanlar tarafından ayrıldı.

        Sağlık çalışanının şikayetçi olduğu olayla ilgili S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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