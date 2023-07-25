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        Otobüs şoförü aracında siyaset ve futbol konuşulmasını yasaklayan tabela astı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:06
        Otobüs şoförü aracında siyaset ve futbol konuşulmasını yasaklayan tabela astı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta özel halk otobüsü şoförü, yolcuların otobüste yüksek sesle ve küfürlü konuşmalarını engellemek amacıyla yazılı uyarı astı.

        Evli ve 3 çocuk babası Haşim Korkmaz (53), 102 Sokak servisini yaptığı esnada yolcuların siyaset, futbol, argo ve yüksek sesle konuşmalarından rahatsızlık duyulması üzerine araca yazılı uyarı asmaya karar verdi.

        Korkmaz, otobüsün giriş kısmına, "Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak kesinlikle yasaktır." yazılı kağıdı asarak, yolcuların dikkatli davranmalarını istedi.

        Korkmaz, gazetecilere, toplu taşıma araçlarında insanların daha dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

        Uyarıları kimsenin dikkate almadığına değinen Korkmaz, "Ben de bu yazıyı yazmak zorunda kaldım. Yazıyı yazdıktan sonra ses getirdi." dedi.

        Korkmaz, yazıyı gören bazı vatandaşların kendisine teşekkür ettiğini aktararak, "Öyle durumlarda kavgaya meyil vermem. Birincisinde uyarırım, ikinci seferde çok daha fazla gürültü olursa ekmeğimden olacağımı da bilsem aşağı indirmek zorunda kalırım." ifadesini kullandı.

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