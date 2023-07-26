Zonguldak Spor Basket 67 takımı, trafik kazasında ölen kadın basketbolcunun anısını yaşatacak

ZONGULDAK (AA) - Diyarbakır'da kullandığı bisiklete otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın anısını yaşatmak amacıyla 7 numaralı forması bu sezon giyilmeyecek.

Kulüpte, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Zonguldak Spor Basket 67 takımının Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmesinde büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki Buğdaycı'yı kaybetmenin üzüntüsü yaşanıyor.

Kulübün Buğdaycı'nın anısını yaşatmak amacıyla aldığı karar doğrultusunda, oyuncunun giydiği 7 numaralı forması yeni sezonda başka bir sporcuya verilmeyecek, isminin ve numarasının yazılı olduğu yeni forma sezon boyunca takımla birlikte benchte (yedeklerin üzerinde oturduğu bank) yer alacak.

- "Zonguldak Spor taraftarı Mihrace'yi bağrına basmıştı"

Kulüp başkanı Kanat Tan, AA muhabirine, Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın değerli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Buğdaycı'nın geçen yılki şampiyon kadrosunda emek veren bir sporcu olduğunu belirten Tan, "Mihrace sezon başında parmağı kırık olduğu halde çok büyük emek verip şampiyonluğa katkısı çok oldu. Bu sezon sonunda kontratı bitiyordu. Bu elim kazada sporcumuzu kaybettik. Camia olarak üzüntülüyüz. Zonguldak Spor taraftarı Mihrace'yi bağrına basmıştı." diye konuştu.

Tan, genç sporcunun takım içerisinde uyumlu, sevilen ve saygı duyulan biri olduğundan bahsederek, "Mihrace yaşam doluydu. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi, yürüyüş yapmayı, çocukları, ülkesini seven, insancıl biriydi." dedi.

Buğdaycı'nın anısını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Tan, "Biz bir karar aldık; Mihrace'nin 7 numaralı formasını bu sezon askıya alacağız. Mihrace'ye olan saygımızdan 7 numaralı formayı kimseye vermeyeceğiz. Yeni formalarımızda da onun ismine ve numarasına yer vererek sahamızda ve deplasmanda bizimle benchte olacak. Bu yıl takımımızı şampiyon yapıp kupayı da Mihrace'ye armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Olay

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinin Fetih Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde, 24 Temmuz'da M.K'nin (36) kullandığı 35 KSA 08 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halinde olan Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya çarpmış, ağır yaralanan Buğdaycı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Buğdaycı'nın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmiş, gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.