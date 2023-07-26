Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Babasından kalma sandığıyla 49 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:24
        Babasından kalma sandığıyla 49 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Salih Atlazoğlu, babasından kalma sandığıyla 49 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor.

        İki çocuk ve iki torun sahibi 57 yaşındaki Salih Atlazoğlu, küçükken harçlığını çıkarıp ailesine maddi destek sağlamak amacıyla babasından kalan sandıkla ayakkabı boyacılığına başladı. 8 yaşında evine ekmek götürmeye başlayan Atlazoğlu, işini elinden geldiğince sürdürmeyi istiyor.

        Atlazoğlu, AA muhabirine, okula hiç gitmediğini ve özlemini duyduğu okulu görmeden ayakkabı boyacılığına başladığını söyledi.

        Daha sonra kendine belirlediği köşede çalışmaya başladığını belirten Atlazoğlu, hayatı boyunca tek mesleğinin ayakkabı boyacılığı olduğunu anlattı.

        Atlazoğlu, işini severek yaptığını dile getirerek, "1980'de ailemle Karadeniz Ereğli'ye yerleştik. O dönem eski terminalde ayakkabı boyacılığı yapıyordum. Terminal yeni yerine taşınınca İsmet İnönü Parkı'nda işime devam ettim." dedi.

        Boya sandığının başına Türk bayrağı astığını ifade eden Atlazoğlu, "Bayrağımız sürekli burada kalır. Resmi bayramlarda da yanımdaki ağacın üzerine büyük bir bayrak daha asarım. Ülkemi çok seviyorum, bu beni mutlu ediyor. Onun için bana 'Bayraklı Boyacı' derler." şeklinde konuştu.

        Atlazoğlu, kentin sokaklarında bu işi yaptığı için herkesi tanıdığını belirterek, sadece vatandaşların değil milletvekili, kaymakam, belediye başkanı, emniyet müdürü gibi devlet adamlarının da ayakkabısını boyadığını anlattı.

        Bu meslekten kazandığı parayla engelli torununun ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyen Atlazoğlu, "Boyacılık mesleğiyle hem evimi geçindiriyorum hem eşime destek oluyorum hem de torunlarıma bakıyorum. Devletimiz sağ olsun, yardım ediyor. Biz de biraz üzerine katıyoruz, bu şekilde geçinip gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Zonguldak Spor Basket 67 takımı, trafik kazasında ölen kadın basketbolcunun anısını yaşatacak
        Zonguldak Spor Basket 67 takımı, trafik kazasında ölen kadın basketbolcunun anısını yaşatacak
        Karadeniz Ereğli'de plajdaki kaçak yapılar kaldırıldı
        Karadeniz Ereğli'de plajdaki kaçak yapılar kaldırıldı
        Otobüs şoförü aracında siyaset ve futbol konuşulmasını yasaklayan tabela astı
        Otobüs şoförü aracında siyaset ve futbol konuşulmasını yasaklayan tabela astı
        Prof. Dr. Aydemir: Deniz ve havuzlardaki kalabalık nedeniyle çocuklarda enfeksiyon rahatsızlıkları arttı
        Prof. Dr. Aydemir: Deniz ve havuzlardaki kalabalık nedeniyle çocuklarda enfeksiyon rahatsızlıkları arttı
        Zonguldak'ta sağlık çalışanının darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Zonguldak'ta sağlık çalışanının darp edilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Sağlık çalışanının darbedildiği anlar kamerada
        Sağlık çalışanının darbedildiği anlar kamerada