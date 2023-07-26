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        Köyden satın aldığı evde tadilat yaparken bulduğu ata tohumlarını çoğaltıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:11
        Köyden satın aldığı evde tadilat yaparken bulduğu ata tohumlarını çoğaltıyor

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde köyden satın aldığı evde bulduğu ata tohumlarının ekimini yapan Recep Somuncu, ilk hasadını gerçekleştirdi.

        İlçedeki özel demir çelik fabrikasından emekli olan Recep Somuncu (50), Çevlik köyünde satın aldığı 40 dönümlük arazideki ahşap evde 15 şişe içerisinde tohum buldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Tohum Gen Bankasına gönderdiği tohumların genetiğinin değiştirilmediği bilgisini alan Somuncu, ata tohumlarını Bölücek Mahallesi ile Süleymanbeyler köyünde kiraladığı arazide ekti.

        Bir dönümde karakılçık, 19 dönümde de kavılca buğdayının ilk hasadını yapan Somuncu, eşi Semiha Somuncu ile siyez unundan hazırladıkları ekmekleri çeşitli illere göndermek istiyor.

        Somuncu, AA muhabirine, 20 dönüm araziye ektikleri iki farklı buğdayın verimli mahsuller olduğunu söyledi.

        Karakılçık buğdayından dönümde 600-700 kilogram verim almayı beklediklerini anlatan Somuncu, "Türkiye'de en az ekimi olan en doğal ata tohumu. Maalesef değeri bilinmiyor. İnsanlara öneriyoruz, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Makineden geçtikten sonra taş değirmende un haline getirebiliyorsunuz. Sapı da çok uzun, sanıyorum 1 dönümden 50 balya saman alacağız." diye konuştu.

        Somuncu, kavılca buğdayının siyezin yabani türü olduğunu ve ekildiği bölgede diğer otların çıkmasına izin vermediğini belirterek, "Bunlar ata tohumları, bizler köylerimizde çoğaltmaya devam ediyoruz. 10 tona yakın sipariş geldi, isteyenlere de göndereceğiz." dedi.

        Buğdayları taş değirmende un haline getirdikten sonra ekşi mayayla odun ateşinde pişirerek ekmek yaptıklarına değinen Somuncu, "Siyez ekmeklerine yurt içi ve dışından ciddi talep var. Bu ekmek sağlığı da dengeliyor. Şeker hastası, kolesterol, akciğer, karaciğer yağlanması, romatizma ve aşırı kiloya karşı çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

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