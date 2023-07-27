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        Zonguldak'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:56
        Zonguldak'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde seyreden Emirhan Öz idaresindeki 67 ACY 748 plakalı motosiklet, Cevizler Kavşağı mevkisinde C.A. yönetimindeki 67 T 5137 plakalı taksiyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öz, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralı sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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