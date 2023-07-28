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        Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:13
        Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta olası yangınları önlemek amacıyla 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girilmesine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele komisyonunun Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

        Kent dahilindeki ormanlık sahalarda yangın çıkmaması için tedbirleri önceden almanın, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yakmaları sebebiyle olabilecek orman yangınlarını önlemenin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Oluşan kurak hava şartlarında orman yangınlarının artması söz konusu olacağından muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla ruhsatlı/izinli alanlar, resmi izinli orman parkları ile tabiat parkları gibi alanlar dışında ormanlarda ve çevresinde ateş yakmak, yetkili kişiler, orman köylerinde yaşayanlar ve ormancılık faaliyetlerinde çalışanlar dışında orman alanlarına girişler 27 Temmuz'dan itibaren 30 Eylül'e kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin verilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmeyecektir. Başta Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, köy muhtarları ve gerektiğinde diğer birimler tarafından tescilli piknik ve orman parkları dışında orman alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara girişe müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşların bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır.

        Kentte belediyelerce vatandaşlara hoparlörlerden belli aralıklarla yangına duyarlı olunmasına yönelik duyurular yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce orman yangınlarına sebebiyet verilmemesi için tüm çiftçilere anız, bahçe temizliği gibi nedenlerle ateş yakılmamasının hatırlatılması sağlanacak."

        Açıklamada, orman görevlileri ile birlikte jandarma ve polis devriyelerinin sürekli hale getirileceği, devriye zamanlarının sıklaştırılacağı, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının sağlanacağı bildirildi.

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