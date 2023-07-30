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        Zonguldak'ta motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 02:16
        Zonguldak'ta motosikletin yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        E.B'nin kullandığı 34 DUY 539 plakalı motosiklet, Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Solak köyü yol ayrımında yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Şakir Gültekin'e çarptı.

        Gültekin ile E.B. ve motosiklette bulunan S.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Gültekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

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