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        Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ek ceza istemi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:51
        Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ek ceza istemi

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne ilişkin "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan erkek arkadaşı hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

        Ankara'dan 5 Şubat 2021'de Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelen ve 8. kattaki dairenin terasından düşerek hayatını kaybeden Usta'nın (28) ölümüne ilişkin süren dava kapsamında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakim kararıyla yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

        B.C.A. hakkında hazırlanan iddianame, Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Bu iddianamede, Usta'nın evlenmek istediği B.C.A'nın bu konuyu geçiştirmesi sebebiyle tartışmalar yaşandığı, olay tarihinde ikilinin terasta yemek yiyerek alkol aldıkları belirtildi.

        Daha sonra taraflar arasında Usta'nın evlenmek istemesi, B.C.A'nın ise kabul etmemesi sebebiyle başlayan tartışma sırasında Usta'nın sık sık ağladığı, tarafların birbirine bağırdıkları aktarılan iddianamede, "Usta'nın tartışmanın sürdüğü esnada ikametten ayrılmak istemesi üzerine şüphelinin, Usta'nın ikametten ayrılmasını engellediği fakat taraflar arasında tartışma yaşandığı, şüphelinin alınan ifadesinde özetle Usta'nın çok alkol alması ve sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle başına bir şey gelmemesi için dışarı çıkmasına engel olduğunu beyan ettiği, bu haliyle üzerine atılı suçlamayı tevil yollu ikrar ettiği, şüpheli hakkında üzerine atılı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delile bağlı yeterli şüphenin mevcut olduğunun anlaşıldığı" kaydedildi.

        İddianamede, sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.

        - Olay

        5 Şubat 2021'de Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelip kısa sürede evlenme teklifinde bulunan Ayşe Özgecan Usta'nın (28) talebi olumlu karşılanmayınca taraflar arasında tartışma çıkmış, B.C.A. tartışmanın büyümesi üzerine 8. kattaki dairenin terasına yönelen Usta'yı tutmaya çalışmasına rağmen başarılı olamamış, düşen kadın yaşamını yitirmişti.

        Usta'nın ölümüne ilişkin hazırlanan daha önce açılan davanın iddianamesinde, düşmek üzere olan kız arkadaşını tutmaya çalışıp komşularından yardım isteyen B.C.A'nın, Usta'nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği belirtiliyor.

        Bu nedenle sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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