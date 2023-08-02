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        Zonguldak'ta geri manevra yapan kargo aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:20
        Zonguldak'ta geri manevra yapan kargo aracının çarptığı çocuk ağır yaralandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geri manevra yapan kargo aracının çarptığı çocuk tedaviye alındı.

        Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak'ta Tayfun A'nın (32) kullandığı 34 AJD 643 plakalı kargo aracı geri manevra sırasında yabancı uyruklu 6 yaşındaki C.H.H'ye çarptı.

        Çocuğun aracın altında kaldığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

        Sağlık personelince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Sürücü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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