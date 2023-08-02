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        Zonguldak'ta resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:39
        Zonguldak'ta resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekiplerince ilçede APP plaka ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Ö.F.A. (28), B.G. (25) ve M.G. (30) ekiplerce gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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