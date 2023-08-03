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        Karadeniz Ereğli'de 15 bin ton sıcak asfalt döküldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:43
        Karadeniz Ereğli'de 15 bin ton sıcak asfalt döküldü

        ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediyesince ilçeye 15 bin ton sıcak asfalt dökümü yapıldı.

        Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Ömerli Mahallesi'nde sıcak asfalt dökümüne devam ettiklerini bildirdi.

        Sıcak asfaltın yanı sıra emisyon asfalt dökümünü de gerçekleştirdiklerini aktaran Posbıyık, "Emisyon asfaltta epey yol aldık, sıcak asfaltta da 15 bin ton serildi. Hedefimiz, 60 bin tona ulaşmak. Hava çok sıcak ve asfaltta sıcak. İşçilerimiz fedakarca çalışıyorlar." diye konuştu.

        Posbıyık, belediye ekiplerinin sorumluluk alanlarında alt ve üst yapı çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

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