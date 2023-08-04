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        Manisa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aktaş, Zonguldak'a veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:56
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        Manisa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aktaş, Zonguldak'a veda etti
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        ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Manisa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Fahri Aktaş, Zonguldak'a veda etti.

        Aktaş, personeline telsizle yaptığı anons konuşmasında, "Görev yapmakta olduğum Zonguldak'tan Manisa'ya atanmam münasebetiyle bu saat itibarıyla ayrılıyorum. Başlangıçtan beri daha güvenli ve daha huzurlu bir Zonguldak hedefiyle yola çıkıp suç ve suçluyla mücadelede kahraman arkadaşlarımızı, mesai arkadaşlarımızla bugüne kadar birçok olumlu, güzel performans sergiledik. Gerek merkez gerek ilçede görev yapan, rütbeli rütbesiz tüm personelimi, tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Mesaim boyunca hak, hakikat ve hakkaniyete riayet etmeye çalıştım elimden geldiğince." ifadelerini kullandı.

        Tüm personelini ayrı ayrı sevdiğini belirten Aktaş, "Hepsi benim kardeşim. Manisa'da bir evleri, kapıları, bir abileri olduğunu unutmasınlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı görevler diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun." dedi.﻿

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