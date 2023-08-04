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        Zonguldak'ta binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:33
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        Zonguldak'ta binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

        Süleymanlar Mahallesi Yaşar Balcı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binada oturanların ihbarı üzerine Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Binada oturanlar yoğun duman nedeniyle evlerinden tahliye edilirken, panikleyen bir kişi ile dumandan etkilenen sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangın, hasara yol açtı.

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