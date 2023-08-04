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        Zonguldak'ta yanlışlıkla su yerine tiner içen çocuk tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:32
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        Zonguldak'ta yanlışlıkla su yerine tiner içen çocuk tedaviye alındı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yanlışlıkla su yerine tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Aktaş Mahallesi'ndeki evinde su sanarak tiner içen Ç.Y, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakıma alınan Ç.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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