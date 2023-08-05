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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 20:06
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu
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        ZONGULDAK (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu.

        Bakan Uraloğlu, kent merkezinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Fevkani Köprüsü'nün yerine inşa edilen yeni köprü ile Yeni Kavşağı inceledi, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 33 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde çelikten inşa edilen köprü ve bölgedeki kavşak hakkında Uraloğlu'nu bilgilendirdi.

        Bölgedeki esnafın taleplerini de dinleyen Uraloğlu, işçi ve yüklenici firma yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Öte yandan Uraloğlu, Türkali Şantiyesi'nde de incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında brifing aldı.

        Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

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