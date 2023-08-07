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        Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 10:57
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        Zonguldak'ta taksi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda kavşaktan dönmeye çalışan Atılgan D. (21) idaresindeki 67 ED 030 plakalı otomobil, Dursun E. (20) yönetimindeki 67 T 5053 plakalı taksiyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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