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        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:15
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        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
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        ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

        TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında eksi 360 ile eksi 460 kodları arasındaki üretim yerinde meydana gelen göçükte maden işçisi Erdal Karaçam (38), kömür ile direk arasında sıkıştı.

        Göçükte yaralanan maden işçisi mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaçam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaçam'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, TTK genel müdür yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri ve işçinin mesai arkadaşları hastaneye geldi.

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