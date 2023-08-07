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        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:15
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        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi defnedildi
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        ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçinin cenazesi, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.

        TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında eksi 360 ila eksi 460 kodları arasındaki üretim yerinde dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Erdal Karaçam'ın (38) cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Devrek'in Yağmurca köyündeki caminin önüne getirildi.

        Karaçam için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

        Evli ve 2 çocuk babası Karaçam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Törene, 14 yıllık maden işçisi Karaçam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, TTK genel müdür yardımcıları Fazlı Uncu ve Ercan Gebeş ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, madenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Deprem bölgesine gönüllü gitmişti

        Öte yandan Karaçam'ın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde TTK tahlisiye ekibinde yer aldığı ve birçok kişinin kurtarılmasını sağladığı öğrenildi.

        Deprem bölgesinde Karaçam ile görev yapan maden işçisi Aydoğan Eroğlu, gazetecilere, Karaçam ile 4 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Deprem bölgesine de gönüllü olarak beraber gitmiştik, orada can kurtarmak için mücadele vermiştik. Bir elim kazada Erdal ağabeyimizi kaybettik. Çok iyi bir insandı, çok çalışkandı, yardımseverdi. İşi ondan öğrendik." diye konuştu.

        Talihsiz bir olayda Karaçam'ın hayatını kaybettiğini anlatan Eroğlu, "O kadar tedbir alıyoruz ama bazen beklemediğimiz bir olay olabiliyor. Tedbir de alsak bazen yetersiz kalabiliyor. Kahraman gibi hatırlayacağız Erdal ağabeyimizi." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında eksi 360 ile eksi 460 kodları arasındaki üretim yerinde dün meydana gelen göçükte maden işçisi Erdal Karaçam (38), kömür ile direk arasında sıkışmış, göçükte yaralanan maden işçisi mesai arkadaşları tarafından kurtarılmıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaçam'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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