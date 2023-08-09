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        Zonguldak'ta Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:12
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        Zonguldak'ta Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı sürüyor
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı, üçüncü gününde devam ediyor.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ZBEÜ, Zonguldak Belediyesi, BTK Akademi ve USOM işbirliğinde düzenlenen kampa, çeşitli üniversitelerden 42 öğrenci katıldı.

        Engelsiz Yaşam Merkezi'nde üçüncü gününde devam eden kampa ilişkin gazetecilere bilgi veren araştırma merkezinin müdürü Dr. Öğretim Üyesi Semih Çakır, Zonguldak'ın özellikle siber güvenlik anlamında Türkiye'de üçüncü il durumunda olduğunu söyledi.

        - "Siber güvenlikte çok erken davranan üniversitelerden biriyiz"

        Türkiye'nin ikinci Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2014 yılında ZBEÜ'de kurulduğunu anımsatan Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu, şunu gösteriyor: 'Siber güvenlik anlamında çok erken davranan üniversitelerden biriyiz. Akabinde BTK Akademi ve USOM çok değerli işler gerçekleştirdi. Hatta Avrupa ülkelerinde bile Türkiye'nin ilk 10 sıralarında olduğunu ifade edebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için de yetenekli, kalifiyeli eleman ihtiyacımız var. Eğitimle destekliyoruz. Bir şekilde sektörün desteğini, güvenliğini sağlayabilmek için özellikle üniversitede eğitim alan arkadaşlarımızı yetiştirmek çok önemli."

        Çakır, Türkiye'de ilk kez siber güvenlik ve java yazılım kampının aynı anda yürütüldüğüne işaret ederek, burada eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin de bulunduğunu kaydetti.

        Ders bitiminden sonra öğrencileri Zonguldak'ın doğal güzellikleriyle ve teknolojik firmalarıyla bir araya getirdiklerini anlatan Çakır, "Gençlere kişisel iletişim eğitimleri de vererek onları her yönden pekiştirmeye çalışıyoruz. Eğitimin önemli olduğunun farkındayız. Özellikle siber güvenlik alanında farkındalık önemli olduğundan gençlerimize ileride iyi kariyer sahibi olabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

        - "Kamp çok güzel gidiyor, keşke daha uzun sürseydi"

        Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Elif Ceren Çelik de siber güvenlik alanının zor olduğunu belirterek, kampa ilişkin şunları söyledi:

        "Kamp çok güzel gidiyor şu an. Tam olarak bitmedi ama gerçekten güzel. Keşke daha uzun sürseydi. En iyi aktiviteleri yaptığımızı düşünüyorum. Hocalarımız çok iyi. Daha önce 2 kampa daha katılmıştım ama onlar uygulamalı değildi. Çok fazla kişi vardı, sınıfta 20 kişi olması güzel. Birebir konuşmalarımız olabiliyor, kariyer konuşmaları yapıyoruz."

        Kamp, 11 Ağustos'ta sona erecek.

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