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        Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:48
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        Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Çatak köyünde muhtar R.K. ile evine gelen bir grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K. darbedilerek yaralandı. Kavgada R.K'nin bir yakını da Ç.Y'yi bıçakla yaraladı.

        Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ç.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, R.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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