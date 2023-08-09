Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Çatak köyünde muhtar R.K. ile evine gelen bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K. darbedilerek yaralandı. Kavgada R.K'nin bir yakını da Ç.Y'yi bıçakla yaraladı.
Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ç.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, R.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.