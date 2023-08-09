Karadeniz Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı kadrosuna 3 oyuncu kattı
ZONGULDAK (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Karadeniz Ereğli Belediyespor, 3 oyuncuyla anlaştı.
Kulüp başkanı Halil Posbıyık, Kuzey Makedonya takımlarından WFC Kamenica Sasa'da oynayan Amerikalı oyuncular Alice Elizabeth Walker ve Trista Celine Seara ile Azerbaycan milli takım oyuncusu Coşquna Aliyeva ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Takımı güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Posbıyık, "3 oyuncuyla sözleşme imzaladık. Lig fikstürü çekildi. İlk maçımızı 27 Ağustos'ta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağız. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımları ilçemizde ağırlayacağız." dedi.
Posbıyık, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıkları oyunculara başarılar diledi.