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        Zonguldak Valiliğinden "Fevkani Köprüsü'nün yıkımı"na ilişkin açıklama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:39
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        Zonguldak Valiliğinden "Fevkani Köprüsü'nün yıkımı"na ilişkin açıklama
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valiliği, riskli yapı olarak tespit edilen Fevkani Köprüsü'nün yıkımına, kentte yeni kavşak yapımının 28 Ağustos'a kadar tamamlanmasının ardından başlanacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçede 1954'te yapımına başlanan ve ilgili Bakanlık tarafından riskli yapı olarak tespit edilen Fevkani Köprüsü ile ilgili Valilik, Belediye Başkanlığı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 232. Şube Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ. yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Toplantıda bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, "Fevkani Köprüsü ve bağlantı ayakları üzerine 11 Ağustos'tan geçerli olmak üzere araç park yasağı getirilecektir. Karayolları tarafından yapımı devam eden yeni kavşağın yapımı 28 Ağustos'a kadar tamamlanacak olup akabinde köprü yıkımına başlanacağından 20 Ağustos'tan geçerli olmak üzere köprü altındaki dükkanlara elektrik, su ve doğal gaz arzı, ilgili kurumlarca kesilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, dükkan sahiplerinin, 27 Ağustos'a kadar iş yerlerini tahliye etmeleri gerektiği kaydedildi.

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