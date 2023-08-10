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        KOSGEB desteğiyle yeteneğini mesleğe dönüştüren kadın girişimci istihdam da sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:10
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        KOSGEB desteğiyle yeteneğini mesleğe dönüştüren kadın girişimci istihdam da sağlıyor
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        ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibe destekle ev yemekleri satılan dükkan açan Nergiz Kılınçaslan, 4 kadına da gelir kapısı oluşturdu.

        Evli ve bir çocuk annesi 35 yaşındaki Kılınçaslan, yaklaşık 5 yıl önce el yatkınlığı olduğunu düşündüğü yemek yapımını işe dönüştürerek aile bütçesine destek olmak amacıyla KOSGEB'e başvurdu.

        Aldığı 50 bin lira hibe destekle küçük bir iş yeri açan Kılınçaslan, burada poğaça, börek ve yöreye özgü cevizli kömeç gibi ürünler hazırlayarak satışa sundu.

        Gelen talep doğrultusunda işletmesinin kapasitesini artıran ve "Elimizden gelen lezzetler" sloganıyla hazırlanan birbirinden lezzetli yemekleri "Hanımeli Ev Yemekleri" isimli dükkanında müşterilerine sunan Kılınçaslan, 4 kadına da iş imkanı sağladı.

        Girişimcilik cesareti gösteren Kılınçaslan, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara da örnek oluyor.

        - "Olumlu tepkiler alıyoruz"

        Nergiz Kılınçaslan, AA muhabirine, yemek yapımına yönelik ilgisinin ve el yatkınlığının olduğunu, bunu da gelir kapısına dönüştürmek istediğini söyledi.

        Yaklaşık 5 yıl önce KOSGEB desteğiyle küçük bir dükkan açtığını belirten Kılınçaslan, o dönem bu kadar yemek çeşidinin olmadığını, talep doğrultusunda yerin de küçük gelmeye başladığını ve sonrasında şimdiki iş yerine geçtiklerini anlattı.

        Kılınçaslan, işin kurulma aşamasında kadınların büyük rol oynadığını aktararak, "Kadınlarla bu işe başladık ve onlarla da devam etmeyi düşünüyoruz. Talep doğrultusunda kişi sayısını artırmayı da isteriz. Kadınların olması her şeyden önce insanlara güven veriyor. Çok güzel, olumlu tepkiler alıyoruz. Bize daha çok özgüven geliyor. Mutlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kadınların istediği takdirde her şeyi başarabileceklerini vurgulayan Kılınçaslan, "Biliyoruz ki kadın toplumun yapı taşı. Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Bizler de burada örnek olmak için uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Kılınçaslan, ev yemeklerini "anne eli değmiş gibi" hazırladıklarını kaydetti.

        Dükkanın her köşesinde alın teri olduğunu dile getiren Kılınçaslan, "Tabii ki zor süreçler yaşadık ama çalışınca her şeyin üstesinden gelinebiliyor. Bu işi yapmak isteyen kadınlar varsa yapabilirler ama bu işi sevmeleri çok önemli. Sevince oluyor." dedi.

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