Zonguldak'ta silahla vurulan köpek tedavi altına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde silahla vurulan köpeğin bacağı ampute edildi.

Karakoçlu köyünde yaşayan Hasan Terzi'nin "Paşa" isimli köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu.

Köpeğinin yaralandığını gören Terzi, hayvanı Zonguldak kent merkezindeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından yapılan muayene sonucunda köpeğin sağ bacağına kurşun isabet ettiği görüldü.

Ameliyata alınan köpeğin bacağı kurtarılamayarak ampute edildi.

Veteriner hekim Alkan, gazetecilere, yoğun bakımda tutulan köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Alkan, köpeğin 10 gün kontrol altında tutulacağını belirterek, "Kurşunun geldiği bölge akciğerlerinin kenarından geçiyor. 10 gün sıkıntımız olacak. 10 gün içerisinde bir şey olmazsa hayatına 3 bacaklı olarak devam edecek." dedi.