Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zonguldak'ta bir kadın annesini ve anneannesini baltayla öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta bir kadın annesini ve anneannesini baltayla öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesi ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç. (31), sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü.

        Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı.

        Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüp...
        Zonguldak'ta kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran şüp...
        Banka hesabını ele geçirdikleri kişiyi 100 bin TL dolandırdılar (2)
        Banka hesabını ele geçirdikleri kişiyi 100 bin TL dolandırdılar (2)
        Kavşakta kamyonun çarptığı otomobili sürüklediği anlar kamerada
        Kavşakta kamyonun çarptığı otomobili sürüklediği anlar kamerada
        Banka hesabını ele geçirdikleri kişiyi 100 bin TL dolandırdılar
        Banka hesabını ele geçirdikleri kişiyi 100 bin TL dolandırdılar
        Babasının hediye ettiği kovanlarla arıcılığa başlayan genç girişimci devlet...
        Babasının hediye ettiği kovanlarla arıcılığa başlayan genç girişimci devlet...
        Zonguldak'ta şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta şarampole devrilen tarım aracının sürücüsü öldü