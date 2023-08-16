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        Zonguldak'ta iş makinesinin halk otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:46
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        Zonguldak'ta iş makinesinin halk otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iş makinesinin halk otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde H.A. idaresindeki kepçe, freninin boşalması üzerine Nurullah Ç'nin kullandığı 67 M 8058 plakalı halk otobüsüne çarptı.

        Kazada halk otobüsündeki 5 yolcu hafif yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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