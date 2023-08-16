Zonguldak'ta iş makinesinin halk otobüsüne çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iş makinesinin halk otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde H.A. idaresindeki kepçe, freninin boşalması üzerine Nurullah Ç'nin kullandığı 67 M 8058 plakalı halk otobüsüne çarptı.
Kazada halk otobüsündeki 5 yolcu hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.