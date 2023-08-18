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        Zonguldak'ta şarampole devrilen tarım aracındaki 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 21:34
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        Zonguldak'ta şarampole devrilen tarım aracındaki 13 kişi yaralandı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Çamcılar köyünde fındık işçilerini taşıyan M.E. idaresindeki tarım aracı, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile 12 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı ve Karadeniz Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavileri devam eden yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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