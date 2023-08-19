Zonguldak'ta "koyun otlatma" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde komşular arasında "koyun otlatma" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Karakoçlu köyü Çırakoğlu Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen Satılmış C. (50) ile komşusu H.T. arasında "koyun otlatma" meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Satılmış C. av tüfeğiyle yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Devrek Devlet Hasatanesi'ne kaldırılan Satılmış C. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili H.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.