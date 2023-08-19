Sendikalardan maden işçilerinin zorunlu ferdi sigorta teminatının artırılmasını talebi

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası (SEİS) Genel Başkanı Mesut Cemil Boyner, maden işçilerinin zorunlu ferdi sigorta teminatının artırılmasını talep etti.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, düzenlenen basın toplantısında, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası hakkındaki kararın 2015 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Teminat miktarı aradan geçen 8 yıllık süreç içinde güncellenmemiştir. Dünyanın en zor ve riskli işini yapan madencilerin zorunlu ferdi sigortası teminatları günümüz ekonomik şartlarında çok düşük kalmıştır. Maden işçilerinin temsilcileri olarak bu teminatların güncellenerek günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

SEİS Genel Başkanı Boyner de süreç içerisinde yaşanan gelişmelerden bahsederek, teminat tutarının artırılması talebini dile getirdi.

Toplantıya, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri ile iş yeri temsilcileri katıldı.