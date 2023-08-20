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        Zonguldak'ta dondurma almak için evden ayrılan genç kızdan haber alınamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:20
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        Zonguldak'ta dondurma almak için evden ayrılan genç kızdan haber alınamıyor
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta iki gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki kızı arama çalışması başlatıldı.

        Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta yaşayan 16 yaşındaki Gizemnur A, cuma günü akşam 19.00 sıralarında dondurma almak için bakkala gideceğini söyleyerek, yanına aldığı 40 lirayla evden ayrıldı.

        Gizemnur uzun süre gelmeyince bakkala giden aile, genç kızın dükkana hiç uğramadığını öğrenince durumu polise bildirdi. Ekipler, genç kızı arama çalışması başlattı.

        Anne Selma A. (44), kızının nerede olabileceğiyle ile ilgili bilgisinin bulunmadığını belirterek, "Daha önce de kaçmıştı iki defa Bartın'dayken. Sonra sosyal hizmetlerde kaldı 40 gün. Üzgünüm, bir an önce bulunmasını istiyorum. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Benim kızın herkese inanan bir kız. Herkese güvenir." dedi.

        Baba Erdal A. (50) da kızına yeniden sarılmak istediğini ve bir an önce dönmesini umduğunu dile getirdi.

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