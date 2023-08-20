Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan genç kız bulundu
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta dondurma almak için bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan genç kız bulundu.
Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta cuma günü akşam saatlerinde evinden çıkan ve geri dönmeyen yaşayan 16 yaşındaki Gizemnur A'yı arama çalışmaları devam etti.
Genç kız, kız kardeşine mesaj atarak bulunduğu yeri tarif etmesinin ardından aile durumu polis ekiplerine bildirdi.
Adrese giden ekipler genç kızı, Soğuksu semtinde bir evde tek başına buldu. Genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.