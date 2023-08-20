Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan genç kız bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan genç kız bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta dondurma almak için bakkala gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan genç kız bulundu.

        Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta cuma günü akşam saatlerinde evinden çıkan ve geri dönmeyen yaşayan 16 yaşındaki Gizemnur A'yı arama çalışmaları devam etti.

        Genç kız, kız kardeşine mesaj atarak bulunduğu yeri tarif etmesinin ardından aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Adrese giden ekipler genç kızı, Soğuksu semtinde bir evde tek başına buldu. Genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Zonguldak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Zonguldak'ta nacak ile yaralandığı öne sürülen köpek tedaviye alındı
        Zonguldak'ta nacak ile yaralandığı öne sürülen köpek tedaviye alındı
        Zonguldak'ta dondurma almak için evden ayrılan genç kızdan haber alınamıyor
        Zonguldak'ta dondurma almak için evden ayrılan genç kızdan haber alınamıyor
        Zonguldak'ta silahlı saldırıdan kaçarken otomobiliyle kaza yapan kişi yaral...
        Zonguldak'ta silahlı saldırıdan kaçarken otomobiliyle kaza yapan kişi yaral...
        Sendikalardan maden işçilerinin zorunlu ferdi sigorta teminatının artırılma...
        Sendikalardan maden işçilerinin zorunlu ferdi sigorta teminatının artırılma...
        Zonguldak'ta "koyun otlatma" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Zonguldak'ta "koyun otlatma" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü