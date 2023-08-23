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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 01:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:19
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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Çamlıbel köyü muhtarı ve aynı zamanda Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat M. ile evinin önünde bulunan Vedat A. ve Murat A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mithat M'nin yanı sıra olay yerinde bulunan Tayfun A. ve İsmail A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İsmail A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Hastanede de devam eden kavgada Murat M. yaralandı.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mithat M'nin hastanede tedavisi sürüyor.

        Gözaltına alınan Murat A. ve Vedat A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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