Zonguldak Belediye Başkanı Alan'dan sponsorluk iddialarına yalanlama:

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yasaklı içerik platformu fenomenine ve oluşumuna sponsor olduklarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde özellikle X başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında şahsıyla ve belediyeyle alakalı çıkan haberler karşısında açıklama yapma zarureti doğduğunu belirtti.

Ağustos başında sanayi sitesinde ticaret yapan bir esnafın ailesiyle kendilerine ulaşarak modifiye araç fuarı yapmayı istediğini, çeşitli il ve ilçelerde de bu fuar tanıtımlarının yapıldığını, bu amaçla uygun görülecek alanda 1 günlük yer tahsisi yapılması konusunda destek istediğini aktaran Alan, şunları kaydetti:

"Belediyemizce de 81 vilayetten şehrimize gelecek modifiye araç tutkunlarının şehrimizin tanıtımına ve esnafımıza katkı sağlayacağı düşüncesiyle uygun görülecek bir alanın tahsis edilmesi konusunda ilgili makamdan izin talebinde bulunulmuş ve tahsisine izin verilmiştir. Ancak daha sonra söz konusu tahsis, görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. Haberlerde ve paylaşımlarda yer alan yasaklı içerik platformu fenomenine ve oluşumuna sponsor olduğumuza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İsmi söz konusu olan şahsı ve oluşumları, hayatım boyunca ne görmüşüm ne de duymuşumdur."

Alan, şahsının ve belediyenin böyle bir etkinliğe sponsor olması bir yana bunun düşünülmesinin bile mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Bilgimiz ve iznimiz dışında belediyemiz tüzel kişiliği logosunun ve belediye başkanı olarak şahsımın fotoğrafının sponsor olarak gösterildiği afişte yer alan şahsa, etkinlik yapması konusunda belediyemizin ve şahsımın vermiş olduğu herhangi bir izin bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.