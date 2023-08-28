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        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:45
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        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı Yeniköy'de aralarında husumet bulunan Rıza Akman Çağlayan (30) ile M.E. (52) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağlayan ve yanındaki arkadaşı A.Y. (34) bıçakla yaralandı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y'nin ise tedavisi sürüyor.

        M.E. ile kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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