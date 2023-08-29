Zonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sahil bandında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi sahil güzergahında Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sırasında bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, kişinin göğsünden silahla vurulduğu tespit edildi.
Kimliği belirlenen Orhan Baran'ın (23) cesedi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde silah ve cep telefonu bulundu.
Öte yandan Baran'ın sabah saatlerinde evinden çıktığı ve iş yerini açtıktan bir süre sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.