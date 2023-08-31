Zonguldak'ta banka görevlisi olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta banka görevlisi olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak kişiyi 120 bin lira dolandıran 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar M.A. (33) ve Y.Y. (20) kente getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.