Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta banka görevlisi olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta banka görevlisi olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta banka görevlisi olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir vatandaşın dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak kişiyi 120 bin lira dolandıran 2 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar M.A. (33) ve Y.Y. (20) kente getirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta balıkçılar, denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyor
        Zonguldak'ta balıkçılar, denize açılmak için son hazırlıklarını yapıyor
        Zonguldak'taki 30 Ağustos kutlamalarında madenciler baret ve tulumlarıyla y...
        Zonguldak'taki 30 Ağustos kutlamalarında madenciler baret ve tulumlarıyla y...
        Kayalıklarda göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu
        Kayalıklarda göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu
        Zonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Zonguldak'ta bir kişi sahilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Dünyaevine giren işitme engelli çift, sevgi diliyle inşa ettikleri birlikte...
        Dünyaevine giren işitme engelli çift, sevgi diliyle inşa ettikleri birlikte...
        Husumetlisini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı (2)
        Husumetlisini öldürdü, arkadaşını ağır yaraladı (2)