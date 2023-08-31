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        Zonguldak'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:11
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        Zonguldak'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 6 katlı binanın en üst katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Veysel Atasoy Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark edenler, evde bulunan E.M'nin yardım istemesi üzerine durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evin penceresinde kurtarılmayı bekleyen E.M'yi merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden alıp aşağıya indirdi.

        Yaralanan kişi sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

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