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        Zonguldak'ta balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, balıkçılar yeni av sezonu için "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 00:53 Güncelleme: 01.09.2023 - 01:08
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        Zonguldak'ta balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, balıkçılar yeni av sezonu için "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine dakikalar kala Karadeniz Ereğli Bozhane Limanı'nda son hazırlıklarını ve kontrollerini yaptı.

        Eylül ayında denizde hamsi, çinekop, istavrit ve mezgit avlanmasını öngören balıkçılar, yeni sezonda verimli bir sezon geçirip vatandaşın ucuz fiyata balık yemelerini sağlamayı hedefliyor.

        Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak, AA muhabirine, bereketli, kazasız belasız, bol balığın olduğu bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

        Balıkçılar yasağın sona ermesinin ardından yeni sezonun ilk avı için denize açıldı.

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