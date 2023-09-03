Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi gören 70 kişi taburcu edildi
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 70 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün düzenlenen düğünde ikram edilen pilav, tavuk ve nohut yemeğinden yemelerinin ardından ishal ve kusma şikayetiyle Devrek Devlet Hastanesi'ne başvuran 70 kişinin tedavisi tamamlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözetim altında tutulan hastalar, işlemlerinin ardından taburcu edildi.