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        Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:16
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        Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı
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        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Çatalağzı beldesi Işıkveren Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, D.D'nin kullandığı 74 AAL 409 plakalı hafif ticari araca yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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