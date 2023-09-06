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        Zonguldak'ta fındık toplarken düşen kadın hastaneye kaldırıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fındık topladığı sırada düşen kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:04
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        Zonguldak'ta fındık toplarken düşen kadın hastaneye kaldırıldı
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        Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak'ta M.A. (60), fındık topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki eğimli arazide düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, ayağı kırıldığı tespit edilen kadını halatlara bağladıkları sedyeyle bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralı kadın, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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