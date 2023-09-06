Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, huzurlu bir yaşam alanı oluşturabilmek için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

İlçede 152 personelle hizmet verdiklerini anlatan Aydın, "Yaptığı uygulama ve denetimler ile vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişime de önemli katkı sağlamaktadır. Bu görevleri yerine getirirken, belediyemizin gülen yüzü, gören gözü, işiten kulağı olan teşkilatımız, aynı zamanda belediyemiz ile esnaf arasında köprü vazifesi görmektedir." ifadesini kullandı.

Törene, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve zabıtalar katıldı.