Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü

        Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü Karadeniz Ereğli'de ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, huzurlu bir yaşam alanı oluşturabilmek için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

        İlçede 152 personelle hizmet verdiklerini anlatan Aydın, "Yaptığı uygulama ve denetimler ile vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişime de önemli katkı sağlamaktadır. Bu görevleri yerine getirirken, belediyemizin gülen yüzü, gören gözü, işiten kulağı olan teşkilatımız, aynı zamanda belediyemiz ile esnaf arasında köprü vazifesi görmektedir." ifadesini kullandı.

        Törene, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve zabıtalar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta fındık toplarken düşen kadın hastaneye kaldırıldı
        Zonguldak'ta fındık toplarken düşen kadın hastaneye kaldırıldı
        KAMYONLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ, TEKERİN ALTINDA KALIP YARALANDI  
        KAMYONLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ, TEKERİN ALTINDA KALIP YARALANDI  
        Kamyonla çarpışan motosikletli, tekerin altında kalıp yaralandı
        Kamyonla çarpışan motosikletli, tekerin altında kalıp yaralandı
        Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi aile hayırseverin yardımıyla ev sahibi oldu
        Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi aile hayırseverin yardımıyla ev sahibi oldu
        Başhekimden, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü AK Parti İl Başkanı için...
        Başhekimden, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü AK Parti İl Başkanı için...
        Yardım için tahsis edilen konuttan çıkarılıp, icra gönderilmişti; hayırseve...
        Yardım için tahsis edilen konuttan çıkarılıp, icra gönderilmişti; hayırseve...