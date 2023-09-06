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        Zonguldak'ta futbol sahasında kalp krizi geçiren gardiyana ilk müdahale tenis oynayan doktorlardan geldi

        Zonguldak'ta kurumlar arası futbol turnuvasında kalp krizi geçiren gardiyana doktorlar müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:10 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:16
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        Zonguldak'ta futbol sahasında kalp krizi geçiren gardiyana ilk müdahale tenis oynayan doktorlardan geldi
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        Yayla Mahallesi'ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait sahada düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında karşı karşıya gelen Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor müsabakasında cezaevi gardiyanı A.T. (40) bir süre sonra fenalaştı.

        Sahanın yanındaki kortta tenis oynayan doktorlar ve sahada görevli sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından A.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki tedavisinin ardından A.T, anjiyo yapılmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        A.T'nin anjiyo işleminin sonrası tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

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