Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta beyin ve sinir cerrahları sempozyumda bir araya geldi

        Zonguldak'ta, 170 beyin ve sinir cerrahının bir araya geldiği "Nörovasküler Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 21:33 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta beyin ve sinir cerrahları sempozyumda bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Nöroşirürji Derneği işbirliğiyle bir otelde düzenlenen ve beyin damar cerrahisi üzerinde teorik ve pratik eğitimlerin verileceği sempozyumda, genç beyin cerrahlarının mesleki tecrübe ve deneyim kazanması amaçlanıyor.

        Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Hakan Emmez, derneğin beyin damar hastalıkları alt grubu ile önemli bir toplantı düzenlediklerini belirterek, "Beyin damar hastalıkları hem genel ölümlerin hem de beyin kaynaklı ölümlerin ve sakatlıkların en önemli sebeplerinden aslında. Baş döndürücü gelişmeler oluyor, kapalı yöntemler, açık yöntemler... Biz beyin cerrahları da bunları yaygın uyguluyoruz. Şu anda dünyadaki son gelişmeleri burada meslektaşlarımızla tartışıp neler yapabiliriz, herkes bilgisini gösteriyor. Kurslar düzenliyoruz ve bu işi genç beyin cerrahlarına en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

        Türk Nöroşirürji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Eğitim Öğretim Grubu Başkanı Prof. Dr. Melih Bozkurt da "Beyin cerrahisi eğitimi, asistanlık eğitimi çok zor bir eğitimdir ama beyin damarı hastalıkları eğitimi asistanlıktan ziyade uzmanlık eğitimidir, daha üst seviye bir eğitimdir. Dolayısıyla hastalıkların doğal seyrinin zorluğu beyin cerrahisi damar hastalıklarını zorlu yapan şeydir. Hem hastalığın zorluğu hem de eğitimin zorluğu ikisi bir araya gelince çok fazla eğitim almak gerekiyor. Çok uzun süre eğitim almak gerekiyor. Bugün burada aslında bir okul var. Okulun ilk 3 modülü burada tamamlanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir başlangıç olacak." diye konuştu.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Keskin ise şah damarı tıkanıklığı, anevrizma, inme gibi beyin damar hastalıklarının toplumda sık görülen sağlık sorunları arasında olduğunu dile getirdi.

        Beyin ve sinir cerrahlarının bu hastalıkları açık cerrahinin yanı sıra kapalı olarak adlandırılan endovasküler yöntemle de tedavi edebildiklerini ifade eden Keskin, kentte gerçekleşen sempozyumda endovasküler kursun son teknoloji simülasyon cihazları kullanılarak yapılacağını kaydetti.

        Sempozyum 3 gün sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Mobilya imalatçısı Sezgin Usta, 15 yıldır camilere mihrap, minber ve kürsü...
        Mobilya imalatçısı Sezgin Usta, 15 yıldır camilere mihrap, minber ve kürsü...
        Ereğli Belediye Meclis toplantısı sonrası yumruklu kavga
        Ereğli Belediye Meclis toplantısı sonrası yumruklu kavga
        Sevgilisiyle tartışan eski eşini yumrukla bayıltan şüpheli serbest
        Sevgilisiyle tartışan eski eşini yumrukla bayıltan şüpheli serbest
        Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi Meclis Toplantısı sonrası üyeler aras...
        Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi Meclis Toplantısı sonrası üyeler aras...
        Zonguldak'ta futbol sahasında kalp krizi geçiren gardiyana ilk müdahale ten...
        Zonguldak'ta futbol sahasında kalp krizi geçiren gardiyana ilk müdahale ten...
        İnfaz koruma memuru futbol turnuvasında kalp krizi geçirdi
        İnfaz koruma memuru futbol turnuvasında kalp krizi geçirdi