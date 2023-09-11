Zonguldak'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı
Zonguldak'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenciler dersbaşı yaptı.
Zonguldak İlkokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan konuşma yaptı.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu, halk oyunları gösterisinin ardından sembolik olarak ders zili çalarak 2023-2024 eğitim öğretim yılını başlattı.
Daha sonra sınıfları gezen Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarı diledi.