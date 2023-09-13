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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:09
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kalan 4 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Vali Hacıbektaşoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        - "Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum yok"

        Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, saat 14.30 sıralarında TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kodunda göçük meydana geldiğini söyledi.

        Olaydan 4 işçinin etkilendiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Şu anda 250 kişilik arama kurtarma ekibi, tahlisiye ekibi müdahale ediyor. Bir işçi ağır yaralı çıkarıldı, diğer 3 işçiyle irtibat halinde ekiplerimiz. Dikkatli bir şekilde onları çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

        Hacıbektaşoğlu, vardiyada 280 kişinin çalıştığını dile getirerek, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

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