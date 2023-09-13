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        GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralı kurtarıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:09
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        GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralı kurtarıldı
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük oldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kalan 4 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı kurtarıldı.

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        - "Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum yok"

        Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini söyledi.

        Vardiyada 280 kişinin çalıştığını aktaran Hacıbektaşoğlu, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

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